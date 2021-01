Названы самые прибыльные бесплатные игры 2020 года

В свободном доступе появилась статистика по самым прибыльным free-to-play играм в 2020 году. Рейтинг опубликовало аналитическое агентство SuperData на своём официальном сайте.



Первое место заняла мобильная игра Honor of Kings. В 2020 году она держалась в топе рейтинга по прибыльности несколько месяцев подряд и в итоге принесла разработчикам $ 2,45 млрд.



Второй стала Peacekeeper Elite ($ 2,32 млрд), третьей — Roblox ($ 2,29 млрд).



Примечательно, что девять игр из первой десятки — мобильные приложения. Единственной бесплатной игрой в топе стала League of Legends. Заработав $ 1,75 млрд, она расположилась на шестой строчке рейтинга.



1. Honor of Kings — $ 2,45 млрд

2. Peacekeeper Elite — $ 2,32 млрд

3. Roblox — $ 2,29 млрд

4. Free Fire — $ 2,13 млрд

5. Pokemon GO — $ 1,92 млрд

6. League of Legends — $ 1,75 млрд

7. Candy Crush Saga — $ 1,66 млрд

8. AFK Arena — $ 1,43 млрд

9. Gardenscapes — New Acres — $ 1,43 млрд

10. Dungeon Fighter Online — $ 1,41 млрд.