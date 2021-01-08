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Названы самые прибыльные бесплатные игры 2020 года

Названы самые прибыльные бесплатные игры 2020 года
Киберспорт / League of Legends 0
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В свободном доступе появилась статистика по самым прибыльным free-to-play играм в 2020 году. Рейтинг опубликовало аналитическое агентство SuperData на своём официальном сайте.

Первое место заняла мобильная игра Honor of Kings. В 2020 году она держалась в топе рейтинга по прибыльности несколько месяцев подряд и в итоге принесла разработчикам $ 2,45 млрд.

Второй стала Peacekeeper Elite ($ 2,32 млрд), третьей — Roblox ($ 2,29 млрд).

Примечательно, что девять игр из первой десятки — мобильные приложения. Единственной бесплатной игрой в топе стала League of Legends. Заработав $ 1,75 млрд, она расположилась на шестой строчке рейтинга.

1. Honor of Kings — $ 2,45 млрд
2. Peacekeeper Elite — $ 2,32 млрд
3. Roblox — $ 2,29 млрд
4. Free Fire — $ 2,13 млрд
5. Pokemon GO — $ 1,92 млрд
6. League of Legends — $ 1,75 млрд
7. Candy Crush Saga — $ 1,66 млрд
8. AFK Arena — $ 1,43 млрд
9. Gardenscapes — New Acres — $ 1,43 млрд
10. Dungeon Fighter Online — $ 1,41 млрд.

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