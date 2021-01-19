В Dota 2 добавят командные бандлы с фразами для колеса чата, таунтами и другим контентом

В Dota 2 добавят наборы от киберспортивных организаций и профессиональных команд с внутриигровым контентом, сообщается в официальном блоге игры.

Отмечается, что наборы будут добавлены в ближайшие недели. Они будут включать внутриигровые эффекты, граффити, таунты, загрузочные экраны и фразы для колеса чата. Таким образом, игроки смогут поддержать любимые команды, так как весь контент для наборов создавали сами клубы.

На данный момент цена набора неизвестна.

Об идее создания бандлов негативно высказался аналитик Ярослав NS Кузнецов: «Кому будут делать эти бандлы? Напомню, что у нас шесть регионов и в каждом играет по 16 команд, по восемь в верхнем и нижнем дивизионах. Это 96 команд! И что, Valve выпустит 96 бандлов? Или это только для тир-1 команд? Но это всё равно 48 бандлов выходит. Хотя, объективно говоря, поддержка как раз нужна нижним дивизионам. Это очередная попытка высосать деньги из аудитории. Есть подозрение, что эта идея провалится».