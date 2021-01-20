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Спекулянты купили сразу 2 тысячи консолей PS5 в один день

Спекулянты купили сразу 2 тысячи консолей PS5 в один день
Киберспорт / Другие игры 0

В Великобритании группа перекупщиков купила более двух тысяч консолей PlayStation 5 в один день. Приобретения были сделаны в розничной сети GAME, информирует Techradar.

Представитель Game уже заверил, что отныне будет проверять предварительные заказы, чтобы гарантировать, что каждый покупатель сможет приобрести лишь одну PS5. Кроме того, любые заказы могут быть отменены в случае возникновения каких-либо подозрений со стороны магазина.

Фото: https://www.techradar.com/news/ps5-scalpers-apparently-secured-2000-orders-from-game-today

Ранее сообщалось о 22-летнем молодом человеке, воспользовавшемся программными ботами, которые позволили ему оперативно выкупить 221 консоль PS5. Сделав наценку около 100%, он менее чем за неделю продал 40 приставок.

Релиз консоли PlayStation 5 состоялся в США, Японии, Мексике, Канаде, Австралии, Новой Зеландии и Южной Корее 12 ноября 2020 года.

Стало известно, когда новая партия PlayStation 5 появится в Sony Store
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