Стало известно, когда новая партия PlayStation 5 появится в Sony Store

На официальном сайте компании Sony появилась информация о поставке PlayStation 5 в Sony Store. Очередная партия консолей поступит в продажу в начале февраля.
«На данный момент мы закрыли предзаказы на обе версии консолей PlayStation®5 и занимаемся уже размещёнными заявками.
Новая партия консолей PS5 поступит в начале февраля 2021 года. Тем, кто уже оформил заявку без оплаты, мы в порядке очереди начнём отправлять письма с предложением внести оплату. После внесения оплаты мы оформим ваш заказ и передадим в службу доставки.
Число ожидающих консоль превышает их количество, и на разные версии консолей PlayStation 5 и PlayStation 5 Digital Edition существуют разные очереди. Из-за этого письма с предложением внести оплату пользователи получают неравномерно. Пожалуйста, не расстраивайтесь, если ещё не получили такое письмо. Мы отправляем их в порядке очереди, и вы его тоже обязательно получите. Никто не останется без желанной PS5», — говорится в сообщении.
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