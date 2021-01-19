Стало известно, когда новая партия PlayStation 5 появится в Sony Store

На официальном сайте компании Sony появилась информация о поставке PlayStation 5 в Sony Store. Очередная партия консолей поступит в продажу в начале февраля.

«На данный момент мы закрыли предзаказы на обе версии консолей PlayStation®5 и занимаемся уже размещёнными заявками.



Новая партия консолей PS5 поступит в начале февраля 2021 года. Тем, кто уже оформил заявку без оплаты, мы в порядке очереди начнём отправлять письма с предложением внести оплату. После внесения оплаты мы оформим ваш заказ и передадим в службу доставки.



Число ожидающих консоль превышает их количество, и на разные версии консолей PlayStation 5 и PlayStation 5 Digital Edition существуют разные очереди. Из-за этого письма с предложением внести оплату пользователи получают неравномерно. Пожалуйста, не расстраивайтесь, если ещё не получили такое письмо. Мы отправляем их в порядке очереди, и вы его тоже обязательно получите. Никто не останется без желанной PS5», — говорится в сообщении.