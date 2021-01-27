Британская компания открыла вакансию для геймеров с зарплатой 3 млн рублей в год

Британская компания Opsys, занимающаяся созданием кастомных ПК, объявила о вакансии, сообщает издание PCGamer. Компания ищет руководителя в отдел «Пользовательский опыт» и предлагает зарплату в 30 тыс. фунтов стерлингов в год (примерно 3 млн рублей в год).

Сообщается, что от руководителя отдела потребуется играть в игры на компьютере, предоставленном компанией.

«Никаких кланов. Мы ищем геймера, способного тащить в одиночку. Не надо приводить к нам напарника и думать, что мы сделаем из вас прекрасную команду», — отмечается в заявлении компании.

По словам компании, идеальный кандидат должен проводить всё своё время перед компьютером, «быть безжалостным геймером», а ещё от него должны «отвернуться родители».