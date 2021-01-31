Игроку грозит до восьми лет тюрьмы за кражу скина в CS:GO

В полицию города Пльзень (Чехия) обратился игрок, у которого украли скин (нож-бабочка | Кровавая паутина) за 30 тыс. крон или $ 1,4 тыс. По словам продавца, он получил 4 тыс. крон в качестве аванса, а оставшаяся сумма денег должна была прийти после передачи скина покупателю. После того как покупатель получил скин, он скрылся и не перевёл остаток.

Фото: ct24.ceskatelevize.cz

По словам чешской полиции, с подобными случаями, когда приходится расследовать дело за воровство виртуального предмета, они ещё не сталкивались. Если мошенника удастся найти, то ему может грозить реальное наказание вплоть до восьми лет лишения свободы.

Продажа скинов в CS:GO является одной из основных статей доходов компании Valve. Получить скины можно с помощью открытия кейсов или покупки их на торговой площадке. Стоимость скинов может варьироваться от сотен рублей до нескольких десятков тысяч рублей.