Создатели фильма S.T.A.L.K.E.R.: Дезертир сравнили бункер Сидоровича в фильме и игре

Авторы любительского фильма S.T.A.L.K.E.R.: Дезертир сравнили, как выглядит бункер торговца Сидоровича из S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля и S.T.A.L.K.E.R.: Чистое Небо в фильме и игре.

Фото: vk.com/cinema_dezertir

Фото: vk.com/cinema_dezertir

Фото: vk.com/cinema_dezertir

Фото: vk.com/cinema_dezertir

Фото: vk.com/cinema_dezertir

Фильм находится в производстве уже третий год и является вольной интерпретацией одноимённой книги от Алексея Степанова из литературной серии. По словам авторов, отснято уже 90% материала, но когда фильм выйдет — не сообщается.

В ближайшее время авторы выпустят видеоинтервью с актёрами, поделятся интересными фактами и расскажут о создании фильма во всех подробностях. Основателем проекта, режиссёром, оператором и организатором является Юрий Томашевский.

Сидорович — один из первых торговцев в S.T.A.L.K.E.R. Учредитель «торгового братства» и основатель некоторых торговых путей. Основными его клиентами являются сталкеры-новички.