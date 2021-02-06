На следующей неделе в Китае появится бета-версия Steam
9 февраля Valve выпустит версию Steam для китайских пользователей, информирует инсайдер Дэниел Ахмад на своей официальной странице в «Твиттере». Сообщается, что первыми играми на платформе будут Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive. Чуть позже будут добавлены ещё приблизительно 30 игр.
Отметим, первые сообщения о китайской версии Steam стали поступать ещё в 2018 году.
Ранее сообщалось, как пятеро геймеров из США направили коллективный иск к Valve в суд Калифорнии. По мнению геймеров, компания злоупотребляет властью и мешает свободной конкуренции на рынке ПК-игр.
Истцам не понравилось, что Valve вынуждает подписывать контракты, требующие от разработчиков устанавливать такие же цены на игры в Steam, как и на остальных платформах.
В Steam стартовала распродажа игр 2K Games, среди них — Mafia и Civilization VI
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