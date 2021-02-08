Из-за нового закона в российской версии Steam перестали работать популярные методы оплаты

Пользователи Steam из России столкнулись с проблемами при оплате услуг сервиса. В Steam перестали работать популярные методы оплаты. Так, пропала возможность пополнения кошелька через «ЮMoney» (бывшие «Яндекс.Деньги»), QIWI-кошелёк и через счёт мобильного телефона. Более того, из списка исчез вариант оплаты через Webmoney.

Платформе пришлось адаптироваться к новому Федеральному закону «О цифровых финансовых платежах». Он вступил в силу 1 января 2021 года.

«Из-за изменений в российском законодательстве с начала января 2021 года прямое пополнение кошелька Steam может быть недоступно на неопределённый период. Следующие способы оплаты по-прежнему будут доступны для оплаты покупок в Steam: банковские карты, PayPal, Yandex и Webmoney. Если для пополнения кошелька Steam вы используете платежные терминалы, Qiwi-кошелек, Сбербанк или мобильные платежи, рекомендуем пополнить ваш кошелек Steam до 31 декабря 2020-го», — говорится в сообщении.