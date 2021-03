Стали известны системные требования Yakuza 6

Microsoft и SEGA обнародовали системные требования Yakuza 6: The Song of Life. Версия игры для ПК и Xbox One выйдет 25 марта 2021 года. Релиз Yakuza 6 на PS4 состоялся в апреле 2018 года.

Для игры на минимальных настройках потребуется Windows 10 версии 18362.0, процессор Intel Core i5-3470 и видеокарта уровня GTX 660 или AMD Radeon HD 7870.

Минимальные системные требования Yakuza 6:

ОС: Windows 10 version 18362.0 или выше

Windows 10 version 18362.0 или выше Оперативная память: 4 Гб

4 Гб Видеопамять: 2 Гб

2 Гб Процессор: Intel Core i5-3470 / AMD FX-6300

Intel Core i5-3470 / AMD FX-6300 Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 660 / AMD Radeon HD 7870

Рекомендуемые системные требования Yakuza 6: