Цены на Xbox Series в России останутся прежними

В связи с сообщением Sony о повышении цен на приставки PlayStation 5 с 1 апреля геймеры забеспокоились, не планирует ли Microsoft поднять цены на Xbox Series в России.
Однако в пресс-службе компании заверили, что планов увеличивать стоимость приставок пока нет, а все силы брошены на то, чтобы обеспечить консолями максимальное количество игроков.
«В данный момент мы наблюдаем за повышенным спросом на консоли Xbox Series X|S. Мы хотим поблагодарить всех фанатов Xbox и заверить, что продолжаем работу с нашими ритейл-партнёрами над тем, чтобы ускорить следующие поставки консолей. Рекомендуемая розничная цена остаётся прежней и составляет 45 590 рублей за Xbox Series X и 26 990 рублей за Xbox Series S», — сказали в Microsoft.
Xbox Series вышли в России 10 ноября, а их запуск стал самым успешным в истории игрового подразделения. Но из-за пандемии и перекупщиков консоли оказались в дефиците по всему миру. Сейчас их можно приобрести лишь по предзаказу.
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