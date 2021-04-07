Стали известны новые подробности GTA 6

Один из пользователей 4Chan, который утверждает, что работал в Rockstar, поделился новыми подробностями GTA 6. Позже пост был удален.

Инсайдер сообщил, что GTA 6 станет самой большой игрой в открытом мире. Геймерам будет доступно сразу шесть городов. Пять из них находятся в Америке. Называются такие города, как Вайс-Сити, Либерти-Сити, Лос-Сантос, Сан-Фиерро и Лас-Вентурас. Шестым городом предположительно является копия Рио-де-Жанейро.



В посте также сказано, что разработка GTA 6 никогда не прекращалась. Даже во времена усиленной работы над Red Dead Redemption 2. Потому что авторы хотели бы превзойти как ожидания фанатов, так и все свои предыдущие игры.



Разработчики тестировали новые ассеты с помощью GTA Online и последнего дополнения, которое также позволило игрокам переместиться из одной локации в другую. Всё прошло не так гладко, как рассчитывали авторы, поэтому дата выхода шестой части немного отложилась.



Если 4Chan на самом деле является сотрудником Rockstar, то анонс игры может состояться в ближайшее время.