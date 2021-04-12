Resident Evil 9 завершит сюжет трилогии Итана

Resident Evil 9 может стать заключительной номерной частью серии и последней в трилогии Итана. Об этом рассказал инсайдер Dusk Golem.
По информации источника, отдельные моменты седьмой части получат продолжение в Village. В качестве примера он сообщил, что в эпизоде с днём рождения Лукаса был замечен рисунок женщины в капюшоне, которая выглядит так же, как и персонаж в восьмой части.
По словам блогера, в Resident Evil 8 появится значительно больше отсылок и связей с общей вселенной, чем в седьмой части. Как утверждает информатор, девятая часть Resident Evil закончит историю RE7. А после этого в Capcom планируют заниматься играми с самодостаточными сюжетами без привязки к другим частям.
Релиз Resident Evil Village запланирован на 7 мая. Игра будет доступна на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и PC. Отметим, что 16 апреля в 01:00 мск разработчики проведут презентацию с показом свежих кадров.
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