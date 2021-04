До 22 апреля в Epic Games Store можно бесплатно забрать три игры

В магазине Epic Games Store проходит очередная акция с бесплатной раздачей игр. Любой желающий может забрать себе на аккаунт три игры:



Deponia: The Complete Jorney — мультяшный квест про неудачливого изобретателя Руфуса, мечтающего покинуть свою родную планету Депонию и отправиться навстречу приключениям.

Ken Follett’s The Pillars of the Earth — игровая адаптация книги писателя Кена Фоллетта «Столпы Земли». Действие разворачивается в Англии XII века, страна окутана войной за престол, и небольшой городок начинает строительство Собора, чтобы обезопасить жителей. Игрок погрузится в истории множества персонажей, которые столкнутся друг с другом по воле судьбы.

The First Three — инди-игра, разработанная Дэвидом Вэйлом. Игроку предстоит взять управление лисичкой и преодолеть различные трудности. Лиса сталкивается с загадками лесной чащи, а на фоне идёт диалог между мужчиной и женщиной, рассказывающих истории из своего прошлого.

Раздача закончится 22 апреля в 18:00 мск. Игры остаются на аккаунте навсегда.