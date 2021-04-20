До 22 апреля в Epic Games Store можно бесплатно забрать три игры

В магазине Epic Games Store проходит очередная акция с бесплатной раздачей игр. Любой желающий может забрать себе на аккаунт три игры:
Deponia: The Complete Jorney — мультяшный квест про неудачливого изобретателя Руфуса, мечтающего покинуть свою родную планету Депонию и отправиться навстречу приключениям.
Видео опубликовано на YouTube-канале GameSpot Trailers.
Ken Follett’s The Pillars of the Earth — игровая адаптация книги писателя Кена Фоллетта «Столпы Земли». Действие разворачивается в Англии XII века, страна окутана войной за престол, и небольшой городок начинает строительство Собора, чтобы обезопасить жителей. Игрок погрузится в истории множества персонажей, которые столкнутся друг с другом по воле судьбы.
Видео опубликовано на YouTube-канале Daedalic Entertainment.
The First Three — инди-игра, разработанная Дэвидом Вэйлом. Игроку предстоит взять управление лисичкой и преодолеть различные трудности. Лиса сталкивается с загадками лесной чащи, а на фоне идёт диалог между мужчиной и женщиной, рассказывающих истории из своего прошлого.
Видео опубликовано на YouTube-канале PlayStation.
Раздача закончится 22 апреля в 18:00 мск. Игры остаются на аккаунте навсегда.
- 20 апреля 2021
-
13:25
-
13:18
-
12:24
-
12:03
-
11:08
- 19 апреля 2021
-
22:58
-
22:21
-
21:34
-
20:59
-
20:54
-
18:52
-
18:34
-
18:16
-
14:17
-
13:28
-
13:01
-
12:17
- 18 апреля 2021
-
17:43
-
14:30
- 17 апреля 2021
-
23:24
-
22:17
-
20:02
-
17:42
-
17:16
-
17:11
-
16:33
-
15:06
-
12:29
-
12:17
-
11:36
-
10:59
- 16 апреля 2021
-
19:52
-
19:46
-
17:03
-
16:04