Персонажи Among Us могут лишиться цветов. Всё ради дальтоников

Авторы Among Us из студии InnerSlot рассказали о будущих изменениях в дизайне персонажей. В данный момент герои игры различаются по цветам, чтобы игрокам было проще различать друг друга. Но в популярную вариацию «Мафии» играет некоторое количество дальтоников.



Людям с нарушением восприятия цветов сложно разобрать, кто есть кто. Во время выдвижения предполагаемого предателя игроки называют не ники, а цвета. Дальтоникам бывает сложно определить, о какой кандидатуре идёт речь.



«Мы планируем отойти от цветов в образах персонажей, чтобы некоторым людям было легче определять сокомандников. Дизайн должен стать более доступным».

Ранее разработчики заявляли, что, наоборот, хотят добавить больше разнообразных расцветок. Пока что непонятно, как будет реализован режим для дальтоников.