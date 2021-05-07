Улучшенную версию Metro Exodus взломали через день после выхода и выложили на торренты

Улучшенная версия Metro Exodus: Enhanced Edition вышла на ПК 6 мая, а 7 мая была взломана командой пиратов из CODEX и появилась на торрент-трекерах.



Ранее на YouTube появился ролик со сравнением графики между стандартной и обновлённой игрой. Авторы основательно поработали над системой трассировки лучей, и теперь локации выглядят фотореалистично. Но из-за параметров RTX в кат-сценах теряется кинематографичность. В роликах пришлось пожертвовать вручную выставленным светом. Зато новая версия игры по максимуму использует все возможности новых моделей видеокарт от NVIDIA и AMD.

Видео опубликовано на YouTube-канале GameStar.

Оригинальная Metro: Exodus вышла 15 февраля 2019 года на ПК, Xbox One и PlayStation 4. Игра завершает трилогию о приключениях главного героя серии — Артёма.