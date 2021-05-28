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Турнир не удался. NAVI по CS:GO заняла 5-6 место на EPIC CIS League Spring 2021

Турнир не удался. NAVI по CS:GO заняла 5-6 место на EPIC CIS League Spring 2021
Артём Ращупкин
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Российский состав украинской киберспортивной организации Natus Vincere по Counter-Strike: Global Offensive проиграл Team Spirit со счётом 0:2 во втором раунде нижней части сетки на EPIC CIS League Spring 2021 и покинул турнир, расположившись в конечном итоге на 5-6 строчке.

Ранее «жёлто-чёрные» одолели forZe 2:0 в первом раунде нижней части сетки и проиграли украинской команде Akuma 0:2 в четвертьфинале виннеров. Именно этот матч вызвал много вопросов: а победили ли Akuma честно?

Напомним, что снайпер и лидер команды Александр s1mple Костылёв провёл против Akuma свой худший матч в составе Natus Vincere. На первой карте противостояния он сделал лишь пять фрагов и умер 16 раз. Та карта завершилась победой Akuma с разгромным счётом 16:2.

Natus Vincere получила за выступление на турнире $ 2 тыс. и 1 150 очков RMR. Их обидчики из Team Spirit сыграют в полуфинале нижней части сетки против Virtus.pro. Матч начнётся 29 мая в 17:00 мск. А в финале верхней части Gambit встретится с Akuma. Старт поединка намечен на это же число, в 20:00 мск.

Ознакомиться со всеми результатами турнира можно по этой ссылке.

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