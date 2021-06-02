Новый сезон Dota Plus — сокровищница The Summer 2021 и возвращение легендарного «Дай пять

В ночь на 2 июня компания Valve выпустила сезонное обновление Dota Plus, в котором вернула легендарный жест «Дай пять», добавила в Dota 2 летнюю сокровищницу и баннеры гильдий. Детали патча опубликованы в блоге Dota 2.

Обновление Dota Plus:

Игрокам вновь доступен жест «Дай пять».

Члены гильдий могут использовать специальные баннеры с демонстрацией лого и статуса организации.

Добавлена летняя сокровищница Summer 2021 Seasonal Treasure, сеты которой можно приобретать за осколки.

Доступны сеты на Chaos Knight, Phantom Assassin, Outworld Destroyer, Wraith King, Sven, Treant Protector, Huskar, Brewmaster, Storm Spirit и Naga Siren.

Шанс открыть курьера Trod & Cheddar со случайным числом самоцветов.

Новые квесты, в которых можно заработать до 115,2 тыс. осколков.

Введены летние награды за разряды гильдий:

серебряные смайлики — mango, earth_perfect и earth_grin. золотые — граффити Ancient Apparition Ice Cream, Sad Tree и Skywrath Dunno. платиновые — фразы колеса чата «What Just Happened?», «Нет, нет! ДА!» и 你气不气?..