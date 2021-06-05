Дизайнер Артемий Лебедев: интерфейс PlayStation 5 — абсолютный и кромешный ужас

Российский дизайнер Артемий Лебедев выложил очередной дайджест на своём YouTube-канале, посвятив начало выпуска своему первому опыту использования PlayStation 5. Для этого ему даже пришлось приобрести телевизор, так как ранее его в доме дизайнера не было.



После первого знакомства с консолью Лебедев раскритиковал интерфейс PlayStation, включая систему создания новых аккаунтов и управление правами:

«Интерфейс PlayStation, вся система управления правами, заведение новых аккаунтов — это полный, лютый, абсолютный и кромешный *** [ужас]».

Дизайнер отметил мобильное приложение, которое «каждые три минуты» спрашивает пароль, не поддерживает FaceID для быстрой авторизации и использует капчу с кубиками, где некорректно поставлена задача:



«Выберите ту комбинацию, где изображено [в сумме] до 5. Я нажимаю до пяти — 4 или 3. И с каждой попыткой, которая не угадана, показывается следующий шаг. Он семь раз заставлял меня выбирать кубики, пока я не догадался, что «до пяти» — это [ровно] пять. Это худший экспириенс онбординга (период знакомства пользователя с продуктом. — Прим. «Чемпионата»).



Лебедеву также не понравились способы авторизации через QR-код и через саму консоль при помощи геймпада. В конце дизайнер отметил, что, несмотря на то что консоль и телевизор от одной компании, они всё равно друг друга «не узнают» и не подсоединяются друг к другу сразу.