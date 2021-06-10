Первая партия видеокарт GeForce RTX 3070 Ti была распродана в магазине DNS за 50 минут

10 июня розничный магазин DNS открыл продажу первой партии видеокарт GeForce RTX 3070 Ti. Как сообщает издание PLAYER ONE, видеокарты были распроданы меньше чем за час.

Продажи осуществлялись через сайт магазина, а в качестве предоплаты необходимо было внести полную стоимость товара. На выбор было доступно восемь моделей. При этом сайт DNS загружался через раз, а с 15:20 до 15:53 мск и вовсе был недоступен. В первые минуты после старта продаж страницы с видеокартами прогружались очень медленно.

Ранее магазин продал первую партию видеокарт GeForce RTX 3080 Ti. По словам директора розничной сети, DNS получила от поставщиков всего 500 видеокарт. При этом ещё до старта официальных продаж сайты онлайн-магазинов начали падать от наплыва покупателей. По итогу продаж новенькие видеокарты достались только везунчикам и тем, кто использовал ботов.