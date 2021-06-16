Стримы из бассейнов и ванн на Twitch в прошлом. Их обогнали стримы в обтягивающей одежде

Вокруг стримов из бассейнов и ванн на Twitch было много скандалов, споров и недопониманий. И те, кто эти стримы всячески презирал и ненавидел, могут хлопать в ладоши и радоваться — их популярность стала заметно падать. Но зато появился новый тренд — стримы в обтягивающей одежде.
Категория «Бассейны, джакузи и пляжи» потеряла 30% своей аудитории на Twitch, расположившись на 35-й строчке в общем списке категорий на Twitch, в то время как ASMR-трансляции в леггинсах прыгнули на 29-ю позицию.
Всего спустя месяц после того, как была создана специальная категория для стримов из бассейнов, ванн и джакузи, люди потеряли интерес к таким трансляциям. Теперь они смотрят на стримеров, которые валяются в леггинсах на кровати и «лижут» специализированный микрофон. А ведь когда-то на Twitch можно было транслировать только видеоигры.
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