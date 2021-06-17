Новая фракция и привалы у костров. Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 поделились новыми деталями

Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 поделились новыми подробностями в свежем ролике.

Во-первых, в S.T.A.L.K.E.R. 2 помимо уже известных фракций появится новая фракция, членов которой можно увидеть в геймплейном трейлере с E3, когда идёт перестрелка на Химическом заводе.

Также в S.T.A.L.K.E.R. 2 можно будет прогуляться по знакомым локациям из приквела S.T.A.L.K.E.R.: Чистое небо. Артефакт, найденный Скифом на болотах, называется Желе. Он будет восстанавливать выносливость. В Зоне будет множество персонажей с интересной судьбой. Одного из таких персонажей можно встретить в в Чернобыле-2 — небольшом городке недалеко от Припяти.

Время от времени игроки будут натыкаться на привалы у костров. Это маленькие островки безопасности, где, вероятно, можно будет сохраниться, перевести дух и послушать байки от сталкеров. В первом трейлере уже можно было увидеть один из таких привалов в Деревне Новичков.

Разработчики очень гордятся качеством анимаций в игре. Захват движений осуществляется при помощи Motion Capture, а процесс фотограмметрии лица придаёт игре максимальную реалистичность.

Видео опубликовано на YouTube-канале GSC Game World.