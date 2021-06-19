Electronic Arts может анонсировать новую Dead Space уже в июле

Dead Space 4 может быть анонсирована уже на мероприятии EA Play 2021, которое пройдёт в онлайне 22 июля, сообщает журналист Джефф Грабб.

Джефф уже намекал на создание новой части во вселенной Dead Space. Он одним из первых сообщил, что EA Motive работает над новым проектом по популярной вселенной EA, которая «приятно удивит поклонников». При этом журналист уточнил, что речь идёт не о Mirror's Edge.



Эта новость всколыхнула волну обсуждений относительно того, может ли это быть Dead Space. Последняя игра в серии вышла 5 февраля 2013 года. Всего было выпущено три части научно-космического хоррора. Серия рассказывает о том, как древняя инопланетная зараза начала превращать всех мёртвых людей в некроморфов. И только инженер Айзек Кларк способен её остановить.