Сидорович бессмертен. Авторы фильма по вселенной S.T.A.L.K.E.R. показали 3-минутное видео

Создатели фанатского фильма S.T.A.L.K.E.R.: Дезертир поделились 3-минутным роликом. В нём показывается, как зашедший в бункер вооружённый человек с двухстволкой убивает Сидоровича, но тот воскресает после того, как тот покидает бункер. Фанаты вселенной шутят: «Я всегда знал, что Сидорович — это какая-то аномалия», — пишет один из них.

Видео опубликовано на YouTube-канале uratoms.

Фильм находится в производстве уже третий год и является вольной интерпретацией одноимённой книги от Алексея Степанова из литературной серии. По словам авторов, отснято уже 90% материала, но когда фильм выйдет — не сообщается. В данный момент ведётся пост-продакшен.

Сидорович — один из первых торговцев в первой части игры S.T.A.L.K.E.R. Учредитель «торгового братства» и основатель некоторых торговых путей. Основными его клиентами являются сталкеры-новички.