Из виртуального футбола — в реальный. Директор PES перешёл в футбольный клуб

Директор по развитию бизнеса PES Йонас Лигаард покинул Konami и перешёл на должность генерального директора датского футбольного клуба «Сённерйюск».
Лигаард перешёл в Konami из Electronic Arts в 2015-м. Теперь он будет определять стратегию и развитие датского клуба «Сённерйюск». Примерно похожий путь проделал Питер Мур, который в 2017-м ушёл с поста главы EA Sports и перешёл в «Ливерпуль» на должность исполнительного директора.
Йонас Лигаард
Фото: gamereactor.eu
«Сённерйюск» выступает в датской Суперлиге. В сезоне-2015/2016 клуб впервые занял второе место в чемпионате Дании и квалифицировался в Лигу Европы.
24 июня Konami представила демо-версию PES 2022. Новая часть футбольного симулятора доступна для загрузки на PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Чтобы поиграть в PES 2022, не нужна подписка PlayStation Plus или Xbox Live Gold.
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