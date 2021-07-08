Блогер представил, как бы могла выглядеть The Sims 5 на движке Unreal Engine 5

Блогер с YouTube-канала Priymak Elysium представил концепт будущей игры The Sims 5 на движке Unreal Engine 5. Он показал, как бы могла выглядеть игра в статике. Игроки считают, что в динамике и с большим количеством объектов производительность игры будет не такой плавной.
Видео опубликовано на YouTube-канале Priymak Elysium.
4 июля крупный ритейлер Gamivo и несколько других малоизвестных магазинов открыли предзаказы на The Sims 5. Выглядит это довольно странно, учитывая, что Electronic Arts ещё не объявляла о разработке пятой части.
13 мая 2020 года Epic Games официально анонсировала новый движок Unreal Engine 5 и продемонстрировала демо в разрешении QuadHD на консоли PlayStation 5. В демо была показана работа новых технологий — Lumen и Nanite. Первая технология отвечает за работу динамического глобального освещения, а вторая показывает в кадре столько геометрии, сколько видит глаз. Чем больше разрешение, тем выше становится детализация.
Движок вышел в ранний доступ только в мае этого года, но разработчикам уже доступно несколько передовых технологий, включая и вышеобозначенные Lumen и Nanite. Ожидается, что финальная версия Unreal Engine 5 будет выпущена в начале следующего года, но Epic Games начнёт использовать новый движок при разработке игр раньше, чем остальные.
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