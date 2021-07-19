World of Tanks использовали для воспитательной работы с персоналом ФСИН
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Сотрудники УФСИН Бурятии провели онлайн-турнир по World of Tanks. Соревнование состоялось в ФКУ ЛИУ-5. Всего участие в игре приняли восемь сотрудников ведомства. Об этом сообщила пресс-служба УФСИН по РБ.
Турнир провели во внерабочее время. Организовать соревнование решили в рамках воспитательной работы с личным составом, а также организации досуга личного состава.
Фото: ENoKneesPenguin / Twitter
Первое место по итогам турнира занял капитан внутренней службы Цыбанов С.Н. Второе место досталось прапорщику внутренней службы Дубовикову М.В. Третье место занял сотрудник учреждения Цыренов М.Ж.
World of Tanks — условно бесплатная многопользовательская онлайн-игра, созданная белорусской командой Wargaming. Симулятор существует более 10 лет. Игра четыре раза становилась победителем ежегодной премии Golden Joystick Awards, а также дважды устанавливала мировые рекорды по версии Книги рекордов Гиннесса.
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