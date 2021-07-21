PUBG получит мультсериал. Им занимается автор аниме Castlevania для Netflix
Поделиться
PlayerUnknown's Battlegrounds получит мультсериал. Над проектом работает Ади Шанкар, продюсер аниме Castlevania для Netflix. Об этом стало известно из сообщения официального Твиттер-аккаунта игры PUBG.
«Я могу точно сказать, что играю в PUBG с момента релиза в 2017 году. Для меня большая честь работать над этим анимационным проектом. Я смогу навести мост между игровой индустрией и Голливудом. Я с нетерпением жду момента, когда смогу показать всем победный куриный ужин», — рассказал Ади Шанкар.
Никаких подробностей о шоу пока нет. Проектом занимается компания KRAFTON. В студии отметили, что нас ждёт только первый шаг в сторону вселенной PlayerUnknown's Battlegrounds. Подробности авторы проекта озвучат в ближайшее время.
Комментарии
- 21 июля 2021
-
11:05
-
10:42
-
10:28
-
09:00
- 20 июля 2021
-
23:17
-
23:01
-
20:25
-
19:40
-
19:21
-
17:21
-
16:53
-
16:28
-
16:10
-
15:59
-
14:55
-
10:19
-
10:04
-
09:50
-
00:36
- 19 июля 2021
-
21:49
-
21:19
-
17:53
-
16:36
-
14:48
-
14:12
-
11:45
-
11:17
-
11:04
-
10:41
-
04:26
-
03:35
-
03:04
-
02:50
-
02:23
- 18 июля 2021
-
23:27
Партнерский контент