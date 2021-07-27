GTA и шутеры. Какие игры любит олимпийская чемпионка Виталина Бацарашкина

25 июля Виталина Бацарашкина принесла первую золотую медаль для спортсменов из России. Девушка принимала участие в стрельбе из пневматического пистолета с десяти метров. На соревнованиях Бацарашкина носила медальон школы кота из «Ведьмака». Появление с элементом из популярной видеоигры вызвало ажиотаж в сети.

Новость по теме На Олимпиаде Виталина Бацарашкина выступила с медальоном из «Ведьмака»

«Чемпионат» нашёл интервью спортсменки 2016 года изданию «Омск Здесь», в котором Виталина говорила, что в свободное время играет в шутеры и GTA.

Виталина Бацарашкина Золотая медалистка ОИ-2020 в стрельбе из пневматического пистолета с десяти метров «[Играю] в шутеры и GTA, «Ведьмака». В разные игры. Если за компьютером, то шутер, там легче управлять мышкой. И мне психолог сказала, что этим я повышаю реакцию. Ведь у нас задача тренировать реакцию, не просто поймав, например, мячик, а на уровне мыслительных процессов. В игре ты быстрее соображаешь, и это помогает тебе мыслить уже непосредственно перед самим выстрелом на соревнованиях. За доли секунды можно многое сообразить и даже отложить выстрел»

Помимо этого, издание Sport24 спрашивало у девушки, любит ли она квесты в обычной жизни. Виталина ответила следующим образом: «Раньше, когда было время, ходила. Смогла посетить два или три. Там мои знания, полученные из видеоигр, понадобились (смеется). В общем-то, я люблю их, но за последние пять лет ни разу не была». А на вопрос о том, похожи ли Олимпийские игры на Mortal Kombat, девушка ответила, что в её дисциплине — точно нет.

Также в своём «инстаграме» девушка публиковала кадр из Ghost of Tsushima. Действие игры про самураев происходит в 1274 году, во время первого монгольского вторжения в Японию.