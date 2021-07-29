Двуногий робот прошёл 5 км за 53 минуты. Он похож на андроидов из игр

Технические специалисты университета Орегоны провели тестирование робота под именем Cassie. Такие модели создаёт компания Agility Robotics. Робот прошел дистанцию в 5 километров за 53 минуты — такой результат зафиксирован впервые. И у него явное сходство с андроидами из игр. Например, с роботизированным курьером из Death Stranding. Смотрите наше небольшое видео о нём ниже.

На сайте университета ученые отметили, что за время всего забега робот перезапускался два раза из-за падений. Первое было связано с перегревом системы, а во второй раз машина не справилась и неудачно вошла в резкий поворот. Первые модели Cassie были созданы в 2017 году студентами университета. Им выделили грант в один миллион долларов.

Управление роботом осуществляется с помощью нейросети с машинным обучением. Благодаря этим технологиям андроиду удаётся задавать различные команды для выполнения. Например, ранее Cassie поднимался и спускался на лестнице.

На кого похож этот робот?

Учитывая его формфактор и способы передвижения, у нас есть несколько вариантов.

Metal Gear из Metal Gear Rising

AT-ST из Star Wars

Робот-помощник из Death Stranding

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