Valve показала геймплей на консоли Steam Deck
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Дизайнер Valve Скотт Далтон показал процесс управления на консоли при помощи гироскопа и трекпадов. Видео опубликовало издание IGN.
Игроки смогут управлять камерой, наклоняя портативный ПК, или большими пальцами, при помощи трекпадов. Гироскоп, по словам разработчика, работает в шести осях, что даёт максимально плавные движения камеры, почти как у компьютерной мыши. Также есть возможность комбинировать способы управления. По словам Скотта Далтона, переключение между гироскопом и трекпадами будет практически мгновенным.
Steam Deck поступит в продажу не раньше весны-лета 2022 года. Речь идёт о модели с 512 гигабайтами на борту. Valve утверждает, что играбельный минимум для консоли составляет 30 FPS.
Новость по темеValve перенесла дату начала продаж Steam Deck
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