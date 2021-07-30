Valve показала геймплей на консоли Steam Deck

Дизайнер Valve Скотт Далтон показал процесс управления на консоли при помощи гироскопа и трекпадов. Видео опубликовало издание IGN.

Игроки смогут управлять камерой, наклоняя портативный ПК, или большими пальцами, при помощи трекпадов. Гироскоп, по словам разработчика, работает в шести осях, что даёт максимально плавные движения камеры, почти как у компьютерной мыши. Также есть возможность комбинировать способы управления. По словам Скотта Далтона, переключение между гироскопом и трекпадами будет практически мгновенным.

Steam Deck поступит в продажу не раньше весны-лета 2022 года. Речь идёт о модели с 512 гигабайтами на борту. Valve утверждает, что играбельный минимум для консоли составляет 30 FPS.