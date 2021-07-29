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Valve перенесла дату начала продаж Steam Deck

Valve перенесла дату начала продаж Steam Deck
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Сроки выхода консоли Steam Deck снова перенесли. Топовая модель с 512 ГБ будет доступна во втором квартале 2022 года. Более дешёвые версии с 64 ГБ памяти появятся после второго квартала того же года. Об этом сообщило издание PC Gamer.

Steam Deck представляет собой портативный игровой компьютер, который тесно связан с библиотекой магазина и позволяет запускать из него любые игры.

Скорее всего, Valve хочет проверить реакцию рынка, выпустив сперва более дорогие модели и получив большую прибыль на волне ажиотажа. Стоимость модели с 64 ГБ памяти — 399 долларов, модель с 512 ГБ SSD обойдется в 649 долларов.

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Напомним, что в декабре 2021 года планируется выход консоли в некоторых странах Евросоюза, США, Канаде и Великобритании. В остальных странах, в том числе и в России, релиз ожидается весной-летом 2022 года.

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