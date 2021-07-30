FalleN попал в больницу. У него обнаружили камни в почках

Игрок в CS:GO из Бразилии Габриэль FalleN Толедо в ночь на 29 июля сообщил, что попал в больницу. У него обнаружили камни в почках. Об этом капитан команды Team Liquid сообщил в «Твиттере». Какие-либо дополнительные подробности об этом не разглашаются.

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Ранее сообщалось, что FalleN снова станет лидером команды Team Liquid, когда те соберутся на буткемпе после отпуска. Во время турнира в Кёльне (IEM Cologne 2021) роль лидера занимал Джейк Stewie2k Йип. Команда тогда не смогла пройти в плей-офф, заняв 9-12-е места.

FalleN присоединился к Team Liquid в январе 2021 года. Вместе они заняли четвёртое место на BLAST Premier: Global Final 2020, дошли до финалов IEM Katowice 2021 и DreamHack Open March 2021, а также взяли первое место на cs_summit 8.