60-летний мужчина сбросил 18 килограммов благодаря Pokemon GO

Пользователь реддита под ником Big_Then рассказал небольшую историю о своём отце. Ему диагностировали сахарный диабет второго типа. Мужчина не стал опускать руки и решил бороться с болезнью. Врачи посоветовали ему больше двигаться, поэтому он решил совмещать приятное с полезным и играть в Pokemon GO. Как итог — мужчине удалось сбросить 18 килограммов и восстановить норму сахара в крови.
Автор истории подчеркнул, что не ожидал такого эффекта от Pokemon GO и уж тем более — от своего отца. Возможно, это связано с тем, что в детстве мужчина покупал своему сыну карточки с покемонами, откуда и сам запомнил каких-то ключевых персонажей. Big_Then поблагодарил игру и её разработчиков.
Несмотря на такой положительный эффект, некоторые пользователи в комментариях под постом отметили, что без самодисциплины и желания достичь результата ничего не выйдет. В этом случае Pokemon GO выступает лишь как инструмент для реализации цели.
- 2 августа 2021
-
15:12
-
14:49
-
14:25
-
13:57
-
13:10
-
11:37
-
11:23
-
10:58
-
10:48
- 1 августа 2021
-
17:38
- 31 июля 2021
-
22:19
-
14:22
- 30 июля 2021
-
21:05
-
18:58
-
18:32
-
16:11
-
15:24
-
15:05
-
13:03
-
13:01
-
12:56
-
12:02
-
11:42
-
11:41
-
09:50
-
09:45
-
08:40
-
08:29
-
08:19
-
08:07
- 29 июля 2021
-
20:18
-
19:01
-
18:41
-
18:06
-
18:00