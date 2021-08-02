60-летний мужчина сбросил 18 килограммов благодаря Pokemon GO

Пользователь реддита под ником Big_Then рассказал небольшую историю о своём отце. Ему диагностировали сахарный диабет второго типа. Мужчина не стал опускать руки и решил бороться с болезнью. Врачи посоветовали ему больше двигаться, поэтому он решил совмещать приятное с полезным и играть в Pokemon GO. Как итог — мужчине удалось сбросить 18 килограммов и восстановить норму сахара в крови.

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Pokеmon GO — мобильная игра с элементами дополненной реальности. В ней нужно постоянно двигаться, чтобы искать покемонов и ловить в свою коллекцию. Известны многие случаи, когда тайтл помогал людям сбрасывать лишний вес и улучшал состояние здоровья.

Автор истории подчеркнул, что не ожидал такого эффекта от Pokemon GO и уж тем более — от своего отца. Возможно, это связано с тем, что в детстве мужчина покупал своему сыну карточки с покемонами, откуда и сам запомнил каких-то ключевых персонажей. Big_Then поблагодарил игру и её разработчиков.

Несмотря на такой положительный эффект, некоторые пользователи в комментариях под постом отметили, что без самодисциплины и желания достичь результата ничего не выйдет. В этом случае Pokemon GO выступает лишь как инструмент для реализации цели.