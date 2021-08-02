Нехватка компонентов, из-за которой в мире мало консолей, может сохраниться до 2023 года

В 2020 году начался глобальный дефицит полупроводников. Он повлиял на планы крупных ведущих корпораций. Так, например, из-за нехватки компонентов Apple и Sony не могут эффективно производить свою продукцию. Их нехватка может продлиться до первой половины 2023 года. Об этом сообщил глава микроэлектронной швейцарской компании STMicro Жан-Марк Черри в интервью изданию Reuters.
«Сейчас ситуация с полупроводниками печальная. В 2022 году она будет улучшаться, но полностью дефицит исчезнет лишь к первой половине 2023 года», — рассказал Жан-Марк Черри.
В 2021 году средние цены на полупроводники компании STMicro выросли на 5%. Ожидается, что они продолжат повышаться в конце 2021 года, а потом и в течение всего 2022 года. Сам Черри говорит, что это естественный и неизбежный процесс.
По словам главы STMicro, одна из компаний в Женеве сможет покрыть лишь 70% спроса на полупроводники. Но к 2022 году ожидается увеличение производства необходимых компонентов и покрытие спроса до 90-95%.
- 2 августа 2021
-
18:17
-
17:41
-
16:51
-
16:41
-
15:49
-
15:12
-
14:49
-
14:25
-
13:57
-
13:10
-
11:37
-
11:23
-
10:58
-
10:48
- 1 августа 2021
-
17:38
- 31 июля 2021
-
22:19
-
14:22
- 30 июля 2021
-
21:05
-
18:58
-
18:32
-
16:11
-
15:24
-
15:05
-
13:03
-
13:01
-
12:56
-
12:02
-
11:42
-
11:41
-
09:50
-
09:45
-
08:40
-
08:29
-
08:19
-
08:07