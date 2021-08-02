Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Киберспорт Новости

Нехватка компонентов, из-за которой в мире мало консолей, может сохраниться до 2023 года

Нехватка компонентов, из-за которой в мире мало консолей, может сохраниться до 2023 года
Аудио-версия:
Комментарии

В 2020 году начался глобальный дефицит полупроводников. Он повлиял на планы крупных ведущих корпораций. Так, например, из-за нехватки компонентов Apple и Sony не могут эффективно производить свою продукцию. Их нехватка может продлиться до первой половины 2023 года. Об этом сообщил глава микроэлектронной швейцарской компании STMicro Жан-Марк Черри в интервью изданию Reuters.

Новость по теме
В штаб-квартиру корейского клуба Gen.G проник вооружённый мужчина — обошлось без жертв

«Сейчас ситуация с полупроводниками печальная. В 2022 году она будет улучшаться, но полностью дефицит исчезнет лишь к первой половине 2023 года», — рассказал Жан-Марк Черри.

В 2021 году средние цены на полупроводники компании STMicro выросли на 5%. Ожидается, что они продолжат повышаться в конце 2021 года, а потом и в течение всего 2022 года. Сам Черри говорит, что это естественный и неизбежный процесс.

По словам главы STMicro, одна из компаний в Женеве сможет покрыть лишь 70% спроса на полупроводники. Но к 2022 году ожидается увеличение производства необходимых компонентов и покрытие спроса до 90-95%.

Новость по теме
В бета-версию новой прошивки PS5 добавили разделение между играми разных поколений
Комментарии
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021