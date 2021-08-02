Продажи GTA 5 достигли отметки в 150 миллионов копий

Общий тираж GTA 5 преодолел отметку в 150 миллионов реализованных копий. На преодоление солидной цифры у игры в сумме ушло почти восемь лет.

GTA 5 вышла 17 сентября на PS3 и Xbox 360, затем добралась до PS4 и Xbox One, а в апреле 2015-го состоялся релиз ПК-версии. На консолях нового поколения она тоже появится, но только 11 ноября 2021-го.

GTA 5 — единственная в мире игра, которая практически не покидает топы чартов продаж на всех платформах. Она также считается одной из немногих, которая пережила несколько консольных поколений и до сих пор не утратила своей популярности. По количеству проданных копий она уступает только Minecraft — её тираж превысил 200 миллионов копий.

Вместе с этим Rockstar Games обновила данные об общих продажах серии. В сумме все игры серии преодолели отметку в 350 миллионов копий.