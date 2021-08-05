Gamescom состоится 25 августа. Покажут много новых игр

Известный организатор и ведущий многих игровых шоу Джефф Кили на своей странице в «Твиттере» объявил дату проведения ежегодной выставки gamescom. Мероприятие состоится 25 августа в 21:00 по МСК. Сам Кили отметил, что шоу продлится два часа. В течение всего времени покажут много новых игр, а также поделятся деталями об уже анонсированных тайтлах. Возможно, организаторы gamescom приготовили для геймеров сюрпризы в виде неожиданных анонсов.

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Gamescom — ежегодная выставка видеоигр. Впервые она состоялась в 2009 году, и с тех пор проходила каждый год. Во время шоу различные компании анонсируют новые игры или обновляют информацию по уже представленным тайтлам. Мероприятие проходит в Кёльне.

Ранее появился список компаний, которые поучаствуют в ивенте. На шоу появятся Electronic Arts, Activision, Bandai Namco, Ubisoft, Bethesda и многие другие. Также стало известно, что в этом году у gamescom будет множество партнёров, среди которых TikTok и «ВКонтакте».