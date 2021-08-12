Боты в Halo Infinite «заваривали чайный пакетик» игрокам — это сбой в работе ИИ

В конце июля завершилось закрытое бета-тестирование мультиплеерного режима в Halo Infinite. Игроки обнаружили одну странность в поведении ботов. После убийства они «заваривали чайный пакетик» — быстро присаживались над лицами павших оппонентов. Особое внимание этому уделили в реддите и твиттере.

Этот жест популярен в различных онлайн-играх. С помощью него игроки выражают превосходство над противником и как бы унижают его. Геймеры подумали, что таким образом разработчики решили сделать ботов человечнее.

Издание Eurogamer запросило комментарий у авторов шутера из студии 343 Industries. Оказалось, что это вызвано простым сбоем в работе искусственного интеллекта. Об этом рассказали разработчики.

У нас не было цели заставлять ботов показывать агрессивные действия в сторону игроков. То, что многие могли видеть — баг, связанный со сбоем в работе искусственного интеллекта. Мы думаем, что в этот момент запускалась анимация подъёма по лестнице.

Релиз шутера Halo Infinite состоится осенью 2021 года. Игра выйдет на ПК, Xbox One и Xbox Series X|S. Тайтл сразу же появится в Xbox Game Pass.