Представлен образ Ромелу Лукаку в «Челси» из FIFA 22
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Официальный «твиттер» EA Sports выложил скриншот с образом нападающего Ромелу Лукаку в FIFA 22. Анонс приурочен к трансферу бельгийского форварда в «Челси», который был завершён 12 августа.
Графика на скриншоте из версии игры для консолей нового поколения. Кроме того, можно увидеть обновлённые портреты других игроков «Челси»: Пулишича, Маунта, Таило Силвы и Канте.
Ожидается, что в FIFA 22 игрок получит обновлённый рейтинг, который будет выше, чем в прошлой версии. Тогда Лукаку выступал за «Интер» и получил рейтинг — 85. В прошлом сезоне он стал чемпионом Италии и забил 30 голов в 44 матчах во всех турнирах.
Релиз FIFA 22 состоится 1 октября. Игра выйдет на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X|S.
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