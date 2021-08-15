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Игрок в Call of Duty: Warzone нашёл мощную сборку на новую винтовку EM2

Игрок в Call of Duty: Warzone нашёл мощную сборку на новую винтовку EM2
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Со стартом пятого сезона в Call of Duty: Warzone появилось два новых вида оружия — пистолет-пулемёт TEC-9 и штурмовая винтовка ЕМ2. Они доступны бесплатно всем игрокам, однако для их получения нужно поднять соответствующий уровень боевого пропуска. Если силу TEC-9 ещё предстоит выяснить, то EM2 кажется мощной уже сейчас. Видеоблогер и игрок в королевскую битву JGOD уже изучил штурмовую винтовку и подобрал оптимальный набор обвесов, чтобы разваливать в каждом матче.

У EM2 средняя скорострельность, но это компенсируется высоким уроном от каждой пули и небольшой отдачей. Благодаря правильно подобранному набору улучшений винтовка превращается в опасное оружие, с помощью которого можно положить весь вражеский отряд за одну обойму.

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Обвесы для EM2 по рекомендации JGOD

  • Прицел: Axial Arms 3x
  • Насадка: Agency Suppressor
  • Ствол: 27,4" Ranger
  • Подствольник: Field Agent Grip
  • Магазин: STANAG 40 Rnd Drum

Ранее инсайдер Том Хендерсон назвал потенциальное количество стартовых карт в мультиплеере Call of Duty: Vanguard. На старте в шутере будет 16 локаций, что рекордно для серии.

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