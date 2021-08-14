Советская снайперша расстреляла игроков в Warzone. Это тизер Call of Duty: Vanguard

Activision начала тизерить Call of Duty: Vanguard в королевской битве Warzone. Игроки заметили новую отсылку к грядущей премиальной версии шутера и опубликовали её на YouTube.

В конце матча в Warzone его победители улетают на вертолёте. Однако в этот раз у одного отряда что-то пошло не так — одного из триумфаторов сражения убила девушка-снайпер. Она одета в советскую военную форму, а в руках держит винтовку времён Второй мировой войны. После меткого выстрела стрелок перезарядил оружие.

Вероятно, это будет один из ключевых персонажей шутера. Она похожа на девушку с утёкшего официального постера. По словам инсайдера Тома Хендерсона, прообразом девушки послужила героиня Советского Союза Людмила Павлюченко. Американские журналисты дали ей прозвище «Леди Смерть» — за время войны она убила 309 вражеских солдат, из которых 36 были снайперами.

Это не первый тизер Call of Duty: Vanguard. Ранее Activision опубликовала в твиттере шуточное видео, с котором поиронизировала над ситуацией с утечками. Если убрать все слова, то можно предположить, что авторы показали небо времён Второй мировой войны.

Судя по последней информации, полноценный анонс Call of Duty: Vanguard состоится 19 августа. Игру планируют выпустить 5 ноября 2021 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X|S.