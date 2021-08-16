Игроки раскритиковали новый сезон Call of Duty: Warzone из-за неудачной рекламы

Фанаты Call of Duty: Warzone раскритиковали Activision за пятый сезон шутера. Тема появилась на реддите, её подхватили многие профильные СМИ. На момент публикации новости она набрала 484 голоса и 187 комментариев.

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Игроков возмутило, что для получения скина Kyubi с японской маской кицунэ недостаточно просто купить боевой пропуск за стандартные 1000 CP. Чтобы разблокировать его, нужно купить премиальный набор стоимостью 2400 CP. По мнению фанатов, это слишком много для обычного скина, а издатель ввёл их в заблуждение. Activision продвигала пятый сезон разными материалами, и почти на всех них фигурировал боец в этом скине. Из-за этого пользователи подумали, что его можно будет получить стандартным способом — прокачивая боевой пропуск.

Однако многие пользователи форума заступились за Activision. Они обратили внимание недовольных на факт, что издатель ещё до начала сезона описал процесс получения скина в блоге на официальном сайте. Некоторые и просто сказали, что не стоит разводить токсичный спор из-за простого образа в игре.

Следующая премиальная часть Call of Duty получила подзаголовок Vanguard. Согласно многочисленным утечкам, действие игры развернётся во времена Второй мировой войны. Её должны анонсировать 19 августа, а выпустить — 5 ноября. Шутер выйдет на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X|S.