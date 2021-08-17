«Нас кто-то предал». Авторы Fortnite анонсировали режим в духе Among Us

Разработчики королевской битвы Fortnite из студии Epic Games представили новый игровой режим под названием «Самозванцы». Он выполнен в стиле Among Us, только вместо космического корабля там мост, а человечков заменяют агенты и самозванцы. В него уже можно сыграть.

В матчах участвуют 10 игроков. Двое из них окажутся предателями, которые хотят захватить мост, а остальные выступят в роли агентов и будут оборонять локацию.

Самозванцам для победы требуется устранить всех агентов и получить доступ к мосту. Они могут делать это разными способами, среди которых телепортация и поломка объектов. Агенты же, в свою очередь, должны чинить автобус, вскрывать сундуки и избегать предателей.

Особенность «Самозванцев» в том, что голосовой чат отключён для более интересной игры. Геймерам нужно общаться между собой с помощью эмоций и быстрого чата. Таким образом разработчики хотели создать условия, при которых каждый будет опасаться стоящего рядом игрока.