«Нас кто-то предал». Авторы Fortnite анонсировали режим в духе Among Us

Разработчики королевской битвы Fortnite из студии Epic Games представили новый игровой режим под названием «Самозванцы». Он выполнен в стиле Among Us, только вместо космического корабля там мост, а человечков заменяют агенты и самозванцы. В него уже можно сыграть.
В матчах участвуют 10 игроков. Двое из них окажутся предателями, которые хотят захватить мост, а остальные выступят в роли агентов и будут оборонять локацию.
Самозванцам для победы требуется устранить всех агентов и получить доступ к мосту. Они могут делать это разными способами, среди которых телепортация и поломка объектов. Агенты же, в свою очередь, должны чинить автобус, вскрывать сундуки и избегать предателей.
Особенность «Самозванцев» в том, что голосовой чат отключён для более интересной игры. Геймерам нужно общаться между собой с помощью эмоций и быстрого чата. Таким образом разработчики хотели создать условия, при которых каждый будет опасаться стоящего рядом игрока.
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