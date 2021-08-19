Спидраннеру стало плохо за 20 часов игры, он вызвал скорую помощь

Шведский стример Linkus7 почувствовал недомогание во время скоростного прохождения The Legend of Zelda: The Breath of the Wild. Он пытался закрыть игру на 100%, на что требуется около 20 часов. На половине спидрана ему стало физически плохо, из-за чего ему пришлось прервать трансляцию и вызвать врачей. Этот момент попал на трансляцию. На камере видно, как Linkus7 начал испытывать трудности с дыханием и сердцебиением.
С парнем всё в порядке. Через некоторое время после вынужденной паузы он вернулся на своё место и сообщил, что врачи не выявили ничего страшного. При этом контент-мейкер предупредил зрителей о вреде долгих игровых сессий и посоветовал почаще отдыхать и отвлекаться на другие занятия.
В августе неприятный инцидент случился у стримерши Amouranth. Неизвестные подожгли мусорный бак возле её дома. Прибывшие на место полицейские установили факт умышленного поджога. Из-за этого девушка даже начала задумываться о прекращении своей деятельности. По её словам, это произошло не в первый раз.
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