На открытии gamescom 2021 покажут 30 новых и уже анонсированных игр

Ведущий Джеф Кили и организаторы церемонии открытия gamescom 2021 под названием Opening Night Live рассказали о различных деталях шоу. Оно продлится два часа, в течение всего времени будут показывать игры — больше 30 штук. Среди них будут как анонсированные тайтлы, так и новые.

В церемонии поучаствуют около 70 студий и разработчиков. Известно, что на шоу точно появятся Bethesda, Ubisoft, Electronic Arts, Microsoft и другие. Многие геймеры ждут от Opening Night Live каких-нибудь сюрпризов в виде неожиданных анонсов.

Церемония открытия стартует 25 августа в 20:30 мск. 26 августа пройдёт небольшое мероприятие Awesome Indies. На ивенте покажут 40 инди-игр от независимых разработчиков. Основное внимание уделят новым, не анонсированным тайтлам.

Выставка gamescom 2021 состоится с 25 по 27 августа.

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