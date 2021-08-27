Авторы Starfield показали три локации из игры — Новая Атлантида, Акила и Неон

Авторы ролевой игры Starfield выпустили несколько видео о локациях изигры. Новая Атлантида, Акила, Неон — так называются крупные города, которые появятся в тайтле.

Новая Атлантида

Новая Атлантида представляет собой самую могущественную военную и политическую фракцию в игре. Также город считается столицей Объединенных Колоний. В Атлантиде собрались разные люди со своими проблемами и жизненными целями.

Неон

Одним из самых притягательных городов в Starfield считается Неон. На его месте была платформа для ловли рыб, которую построила корпорация Xenofresh. Через какое-то время там нашли особый вид морских обитателей с психотропными свойствами. Их начали использовать как наркотик под названием «Аврора». Многие жители слетаются в Неон, чтобы попробовать запрещённый препарат.

Акила

Акила — простой город и столица Коллектива Свободных Звёзд. В нём живут разные люди, но в большинстве своём те, кто уважает свободу и справедливость. Рядом с Акилой водится множество опасных существ, так что находиться рядом с ним без оружия опасно.

Starfield выйдет 11 ноября 2022 года на ПК и Xbox Series X/S. С первого дня релиза релиза тайтл войдёт Xbox Game Pass.

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