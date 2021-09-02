Полная кастомизация персонажа и окружение как оружие: первые детали Marvel's Midnight Suns

Авторы пошагового экшена Marvel's Midnight Suns провели демонстрацию геймплея, а также показали трейлер. Во время презентации разработчики поделились деталями игрового процесса. Мы выбрали главное из их доклада.

В Marvel's Midnight Sun будет полноценная база. Игрок сможет исследовать её от третьего лица и общаться с разными персонажами. Авторы подчеркнули, что во время сражений камера будет располагаться гораздо ближе к героям.

С каждым героем можно сблизиться через диалоги и подарки. Чем ближе к вам расположен Железный человек или Призрачный гонщик, тем более сильные умения у них откроются. Всего будет 12 персонажей, полным списком авторы будут делиться постепенно вплоть до релиза.

Главного героя зовут Охотник. Согласно сюжету, преступная организация «Гидра» возродила демонессу Лилит с помощью тёмной магии и науки. А супергерои в ответ реинкарнировали её сына. Это и есть протагонист. Игроку разрешат детально настроить его внешность и даже выбрать пол. В дальнейшем его разрешат кастомизировать и подбирать ему экипировку.

Во время боя герой может применить разные атаки, умения, суперудары и эпичные добивания. Битвы строятся на системе карточек. Главный герой может взять до двух героев в свой отряд.

В сражениях нужно активно использовать окружение. За ним могут прятаться персонажи, а отдельные объекты доступны в качестве оружия.