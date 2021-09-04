Новую Mass Effect могут сделать на Unreal Engine, а не Frostbite

Студия BioWare рассматривает возможность сделать продолжение Mass Effect на Unreal Engine, а не Frostbite. Об этом сообщает журналист VentureBeat Джефф Грабб, и на это намекает описание вакансии технического директора для бренда Mass Effect.

Сейчас команда проекта рассматривает всевозможные технические решения, поэтому отказ от собственного движка Electronic Arts (Frostbite) может оказаться реальным сценарием развития событий.

Первые три Mass Effect делали на Unreal Engine, а ME: Andromeda — на Frostbite

Поклонников серии подобная новость может обнадёжить. У BioWare, как и других студий EA, возникало немало проблем из-за специфики Frostbite. Он создавался студией DICE в первую очередь для шутеров от первого лица, из-за чего многих инструментов в нём попросту не было. Их приходилось делать самостоятельно.

Параллельно созданию игр заниматься формированием технологий сложно, о чём не раз говорилось во всевозможных расследованиях — например, самой BioWare сложно давалось производство Dragon Age: Inquisition во многом из-за неподготовленного движка.

Это как управлять поездом, одновременно строя для него рельсы.

Новую Mass Effect анонсировали в ноябре 2020 года на день №7 (7 ноября), а первый трейлер показали месяцем позже. Судя по всему, грядущая новинка одновременно продолжит оригинальную трилогию и неудачную Andromeda.

Бывший глава PlayStation Studios Шон Лейден рассказал о причинах своего неожиданного ухода из Sony в 2019 году после 34 лет работы в компании.