Провайдеры случайно блокируют серверы World of Warships

В данный момент некоторые геймеры не могут зайти в World of Warships. Причина — самопроизвольное отключение клиента от сервера игры. Wargaming обратила на это внимание и отметила, что проблема может возникнуть из-за оборудования провайдера, которое блокирует необходимые порты.
Авторы заверили, что инженеры и представители провайдеров уже работают над исправлением этой ошибки. Также разработчики оставили ссылку на статью, перейдя на которую можно проверить, не блокируются ли порты брандмауэром, файрволом, антивирусом или сетевым оборудованием.
С начала августа 2021 года несколько контент-мейкеров разорвали договор с Wargaming из-за навязчивой монетизации и перемещения линкора «Миссури» в наборы. Wargaming оперативно отреагировала и позволила приобретать корабль в магазине, а не через случайные наборы.
Издатель Chivalry 2 оказался в центре скандала из-за поддержки непопулярного закона о запрете абортов в Техасе после шести недель беременности. Разработчики игры из Torn Banner Studios не разделили мнение главы Tripwire.
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