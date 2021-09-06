Провайдеры случайно блокируют серверы World of Warships

В данный момент некоторые геймеры не могут зайти в World of Warships. Причина — самопроизвольное отключение клиента от сервера игры. Wargaming обратила на это внимание и отметила, что проблема может возникнуть из-за оборудования провайдера, которое блокирует необходимые порты.

Авторы заверили, что инженеры и представители провайдеров уже работают над исправлением этой ошибки. Также разработчики оставили ссылку на статью, перейдя на которую можно проверить, не блокируются ли порты брандмауэром, файрволом, антивирусом или сетевым оборудованием.

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