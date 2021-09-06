Издатель Chivalry 2 в центре скандала — от него уже отказалась студия-партнёр

Руководитель издательства Tripwire Interactive Джон Гибсон выступил в поддержку непопулярного закона о запрете абортов в Техасе после шести недель беременности.
Горжусь, что Верховный суд США утвердил в Техасе закон о запрете абортов, если у ребёнка уже появилось сердцебиение. Будучи работником сферы развлечений, я редко затрагиваю политику. Однако, учитывая количество моих коллег с иной точкой зрения на эту тему, я посчитал нужным высказаться публично.
Позицию президента компании раскритиковали не только обычные игроки, но и коллеги по индустрии. Среди них:
- автор God of War (2018) Кори Барлог;
- творческий руководитель трилогии Gears of War Клифф Блезински;
- сценарист дилогии Portal Чет Фалисек;
- сценарист фильма Звёздные войны: Изгой-Один и грядущей игры Forspoken от Square Enix Гэри Уитта;
- сценарист Sony Santa Monica Алана Пирс.
Более того, от работы с Tripwire Interactive уже отказался давний партнёр — студия Shipwright Studios, которая помогала при создании Mortal Shell, Chivalry 2 и Maneater. Компания не имеет ничего против политических взглядов топ-менеджера. Однако, когда он публично поддерживает одну или другую сторону, то ненароком втягивает во обсуждение свою компанию, сотрудников и партнёров. В Shipwright не хотят поддерживать такую модель поведения Гибсона.
В здравом уме мы не можем продолжать работу с Tripwire при текущем руководстве. Мы незамедлительно начнём разрывать все контракты с издателем.
Публикация Shipwright привлекла внимание — она собрала свыше больше 1500 ретвитов и 11 тысяч лайков, а на профиль подписалось больше тысячи человек. Пользователи выразили уважение компании за столь смелый шаг.
Разработчики Chivalry 2 из Torn Banner Studios также поспешили высказаться.
Наша команда не разделяет мнение главы Tripwire. Оно не отражается в играх, которые мы делаем. Позиция противоречит нашему взгляду на права женщин.
Пока неизвестно, как сработает высказывание Гибсона на отношениях с другими партнёрами. Tripwire всё ещё выступает издателем Chivalry 2, а поддержка экшена контентом продлится как минимум ещё несколько месяцев.
Появился арт с ранним дизайном Кратоса из God of War: Ascension. Судя по всему, изначально авторы задумывали показать полубога тощим и измождённым.
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